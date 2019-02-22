SpaceX успешно запустила в космос первый частный луноход (ВИДЕО)

Луноход Beresheet осуществит посадку на естественный спутник Земли 11 апреля

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Racurs.ua

Американская компания SpaceX сегодня ночью вывела в космос первый израильский луноход Beresheet.

Запуск ракеты Falcon 9 состоялся с мыса Канаверал в американском штате Флорида в 02.45 по среднеевропейскому времени (03.45 по киевскому времени), сообщает издание Deutsche Welle.

Также ракета вывела в космос индонезийский спутник и спутник для экспериментов ВВС США.

Ожидается, что посадку на Луну Beresheet осуществит 11 апреля, сделав два оборота вокруг спутника Земли. Если это удастся, Израиль станет четвертым государством мира, которое посадило аппарат на Луну, а Beresheet — первым в истории космическим аппаратом с частным финансированием, совершившим посадку на другое небесное тело. Стоимость этого проекта составляет всего 84 млн долл. США, большая часть средств поступила от частных спонсоров.

Его размеры также сравнительно невелики — высота составляет 1,5 м, ширина — 2 м. На момент старта масса Beresheet составляла 585 кг, однако когда он достигнет Луны, она уменьшится до 185 кг, ведь большинство веса аппарата в настоящее время приходится на топливо.

Задачей Beresheet станет исследование магнитного поля Луны. Также этот аппарат установит на спутнике Земли флаг Израиля.

Beresheet начинался как проект в рамках Google Lunar XPrize — премии, основанной фондом X Prize и компанией Google в 2007 году, которая обещала оплатить 30 млн долл. команде, первой доставившей на Луну частный космический аппарат. Однако ко времени завершения Google Lunar XPRIZE 31 марта 2018 года ни одна из команд-участниц не успела этого сделать. Впрочем, команда разработчиков Beresheet SpaceIL решила продолжить свой проект, несмотря на то, что его стоимость за это время значительно выросла с первоначальных 10 млн долл.

Beresheet в переводе с иврита означает «начало», это первые слова Книги Бытия.

Напомним, недавно стало известно о планах России по добыче полезных ископаемых на Луне.