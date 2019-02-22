«Бляхи», до свидания: сегодня последний день льготного растаможивания автомобилей на еврономерах

Сегодня все таможни будут работать до 00.00, фото — ТСН

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Racurs.ua

Пятница, 22 февраля, — последний день действия льготного режима налогообложения транспортных средств. Если до 23 февраля (в течение 90 дней со дня вступления в силу нового закона) базовая ставка акцизного налога рассчитывалась с 50%-й скидкой, то завтра вступает в силу общий режим растаможки таких машин по полной ставке акцизного налога.

Сегодня все таможни будут работать до 00.00. «Декларации, которые граждане успеют подать до полуночи отработают и оформят в пределах льготной ставки», — сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС).

В ведомстве заверили, что больших очередей на пунктах пропуска нет, хотя с 7 по 16 февраля там находились от 300 до 1 тыс. авто, а перед пунктами пропуска на въезд в Украину — 1,5−3 тыс. авто. Это было характерно для приграничных таможен — Львовской и Волынской.

С начала действия льготного растаможивания (25 ноября 2018 года) по состоянию на 20 февраля таможни оформили 204,7 тыс. машин. От растаможивания в бюджет поступило 12,8 млрд грн. При этом 130,4 тыс. авто ввезли на Украину до вступления в силу новых правил. За оформление таких авто их владельцы заплатили 8 млрд грн. Кроме того, владельцы заплатили почти 1 млрд грн. штрафов (8,5 тыс. грн), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов.

Все поступления от растаможивания автомобилей на «бляхах» направляются в Пенсионный фонд.

До 23 мая еще будут действовать либерализованные нормы административной ответственности. Впоследствии при превышении срока транзита авто на еврономерах владельцам грозит штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация транспортного средства по решению суда.

По словам и.о. заместителя главы ГФС Виктора Кривицкого, топ-пятерка таможен, которыми оформлено наибольшее количество «евроблях» за период с 25 ноября до 19 февраля такова:

Киевская городская таможня — 20866 шт .; Волынская таможня — 14652 шт .; Закарпатская таможня — 10867 шт .; Львовская таможня — 10198 шт .; Черновицкая таможня — 9995 шт.

Напомним, что 8 ноября 2018 года Рада приняла закон о новых правилах растаможки автомобилей и об ужесточении штрафов для «евроблях».