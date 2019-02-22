Волкер представил англоязычный сайт о российской агрессии в Украине

Курт Волкер, фото: Delfi

https://racurs.ua/n118488-volker-predstavil-angloyazychnyy-sayt-o-rossiyskoy-agressii-v-ukraine.html

Racurs.ua

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер представил сайт, посвященный противодействию российской агрессии в Украине.

По словам Волкера, этот ресурс представляет собой инновационную попытку использования спутниковых снимков, карт и статистики для детализации последствий российской агрессии. О его создании он объявил на своей странице в социальной сети Твиттер.

Посетители сайта могут ознакомиться с хронологией ключевых событий за последние пять лет, начиная с захвата «зелеными человечками» здания крымского парламента в Симферополе 27 февраля 2014 года, узнать о видах гибридной агрессии, которые применяет Россия против Украины, а также прочитать об особенностях жизни местного населения в зоне конфликта и роли специальной миссии ОБСЕ в его решении.

Также на ресурсе доступна информация о повреждении инфраструктуры на Донбассе, в частности соответствующие спутниковые снимки.

«Россия несет непосредственную ответственность за боль и страдания в Украине», — подчеркивается на сайте.

Авторы интернет-ресурса отмечают, что жертвами российской агрессии стали уже около 13 тыс. человек, конфликт стал причиной вынужденного переселения 1,5 млн человек, более 3,4 млн человек нуждаются в помощи и защите.

«Критическая гражданская инфраструктура продолжает повреждаться или разрушаться, обостряя гуманитарные нужды», — отмечается на сайте.

Напомним, недавно Волкер назвал невыполненные Россией обязательства по минским договоренностям.