Хакер взломал твиттер мэра американского города, чтобы оставить сообщение о бомбе (ФОТО)

Твиттер мэра Тампы Боба Бакхорна взломали в четверг утром

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Неизвестный пока хакер утром в четверг взял под контроль аккаунт в Твиттере мэра американского города Тампа (штат Флорида) Боба Бакхорна и разместил там расистские оскорбления, детскую порнографию, а также сообщения о якобы заложенной бомбе и баллистической ракете, которая направляется на город.

У верифицированной страницы мэра Тампы в Твиттере есть более 50 тыс. подписчиков, сообщает NBC News.

Взлом произошел примерно в четыре часа утра. Провокационные твиты, вместе со всеми предыдущими сообщениями Бакхорна, были удалены около 9.00 — спустя более пяти часов после того, как хакер взял страницу под контроль.

«Утром мы заметили, что кто-то взломал твиттер-аккаунт мэра Бакхорна, это явно не был мэр, — отмечается в заявлении на официальной странице Тампы в Твиттере. — Заметив этот хак, мы сразу же начали расследовать эти подозрительные твиты».

Полиция Тампы проводит соответствующее расследование, чтобы установить, кто стоит за этими «пренебрежительными сообщениями».

Одним из сообщений, которое разместил хакер, было предупреждение о якобы заложенной взрывчатке в международном аэропорту Тампы.

«Я спрятал бомбу в пакете где-то в международном аэропорту Тампы. С нетерпением ожидаю, чтобы увидеть, как некоторые меньшинства умирают», — говорилось в сообщении.

Должностные лица аэропорта впоследствии заявили, что эта угроза не была достоверной, но они приняли «соответствующие меры» для обеспечения безопасности пассажиров.

Населения Тампы составляет около 350 тыс. человек, это центр большой городской агломерации Флориды.

Напомним, в августе 2018 года сенатор штата Флорида Билл Нельсон сообщал, что российские хакеры проникли в избирательные системы определенных округов.