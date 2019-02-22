Ученые нашли причину роста популярности теорий о плоской Земле

Теория плоской Земли в последние годы приобретает все большую популярность, фото: blogspot.com

https://racurs.ua/n118486-uchenye-nashli-prichinu-rosta-populyarnosti-teoriy-o-ploskoy-zemle.html

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Ученые установили, что именно стало причиной роста популярности теории о том, что Земля на самом деле не шар, а имеет плоскую форму. Эта теория, казалось бы, давно уже надежно опровергнута многочисленными фото- и видеоматериалами, сделанными из космоса.

Проведенное командой ученых из Техасского технического университета исследование показало, что одной из главных причин восстановления интереса к плоской Земле стала особенность работы алгоритмов популярного видеохостинга YouTube, сообщает издание Science Alert.

«YouTube — это то место, где были опубликованы первые видеоролики на тему плоской Земли в 2014 году, начавшие то движение, которое мы видим сегодня, — рассказал научный сотрудник Техасского технического университета Алекс Ольшанский. — Поскольку алгоритмы YouTube рекомендуют видео, подобные тому, что вы уже просматриваете, много людей, которые наблюдали другие видеоролики о теориях заговоров, увидели видеозапись о плоской Земле в своих рекомендованных каналах».

Еще в 2017 году исследовательская группа посетила первую международную конференцию на тему плоской Земли Flat Earth International Conference и провела подробные интервью с 31-м участником. Поставленные им вопросы были ориентированы на то, чтобы лучше понять сторонников этой теории и узнать, откуда началась их вера в нее.

По словам Ольшанского, результаты были довольно неожиданными.

«Многие из них потеряли друзей, и даже членов семьи, а также рабочие места из-за своих убеждений, — отмечает ученый. — Распространенной ошибкой является мнение, что многие из этих людей не имели до этого круга общения или были с социальными отклонениями… Я бы сказал, что большинство имели свои собственные сообщества, затем были отброшены этими сообществами из-за веры в плоскую Землю, а уже впоследствии были приняты сообществом плоской Земли».

Не только сторонники теорий заговора могут начать верить, что мир является плоским. Исследователи обнаружили, что в этом можно убедить людей разных типов.

«Наше недавнее исследование, например, показало, что хотя люди, которые имеют очень низкое доверие к теориям заговора, полностью отвергали аргументы, касающиеся религии и заговора, более научно обоснованные аргументы, сделанные в этих видео на YouTube, рассматривались ими как достаточно убедительные», — отмечает ученый.

Именно здесь и проявляется влияние среды онлайн-видео — почти все опрошенные люди сказали, что впервые получили информацию о плоской Земле от YouTube.

«YouTube также представляет для них путь к „настоящей правде“, учитывая их недоверие к основным средствам массовой информации и институтам. Они видят YouTube как голос для искателей истины и правды, который вы не можете найти больше нигде», — отмечает Ольшанский.

По мнению Ольшанского, есть способы убедить людей, что Земля на самом деле имеет сферическую форму, и бороться с такой дезинформацией.

«Мы призываем ученых и защитников науки сделать свои собственные видео на YouTube, которые будут отвечать на многие вопросы, поднятые теорией плоской Земли, — подчеркивает Ольшанский. — Не как развенчание, не в саркастическом или покровительственном тоне, а в настоящей попытке показать, как мы можем ответить на эти вопросы должным образом с убедительными доказательствами и демонстрациями».

Напомним, в прошлом году бывшие эксперты Гугл и Фейсбук объединились для борьбы с негативным влиянием соцсетей на людей.