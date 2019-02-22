В ВОЗ рассказали, какие штаммы гриппа будут угрожать жителям Северного полушария следующей зимой

Каждая вакцина от гриппа – это коктейль, направленный на три или четыре наиболее распространенных штамма

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Racurs.ua

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг опубликовала новые рекомендации по составу вакцин от гриппа для использования в сезоне 2019−2020 годов в Северном полушарии.

Согласно рекомендациям, эти вакцины должны охватывать штамм H1N1 — самый распространенный в этом году — и два типа гриппа В. Также в вакцины нужно добавить штамм типа H3N2. Конкретный подтип будет объявлен в марте, сообщает NBC News

«В свете последних изменений в пропорциях генетически и антигенно различных вирусов A (H3N2), рекомендация по компоненту A (H3N2) была отложена», — отмечают в ВОЗ.

ВОЗ собирает консультантов в феврале и сентябре каждого года, чтобы рекомендовать вирусы для включения в вакцины для предстоящего сезона гриппа. В северных и южных полушариях штаммы гриппа разные, поэтому ВОЗ проводит отдельные встречи для обсуждения каждого региона.

Рекомендации используются национальными регулирующими органами и фармацевтическими компаниями для разработки, производства и лицензирования вакцин против гриппа.

Каждая вакцина от гриппа — это коктейль, направленный на три или четыре наиболее распространенных штамма гриппа. Вакцины против гриппа необходимо пересматривать ежегодно, поскольку вирусы гриппа постоянно мутируют в процессе, который называется антигенным дрейфом. В этом сезоне вакцинация против гриппа содержит четыре штамма — H1N1, H3N2, грипп, А и грипп B.

Отмечается, что сезон гриппа в этом году был сравнительно мягким, частично вследствие хорошего соответствия между штаммами вируса и вакциной против гриппа в этом сезоне.

Напомним, на прошлой неделе медики сообщали о превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом в Украине.