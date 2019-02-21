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Ракурс
Протест в Барселоне. Фото: flickr.com

Столкновения в Каталонии: в результате беспорядков пострадали более 50 человек (ВИДЕО)

21 фев 2019, 22:55
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Протесты в Каталонии 21 февраля переросли в столкновения, в ходе которых пострадали более 50 человек.

Митинги связаны с судебным процессом, проходящим в Мадриде над бывшими лидерами Каталонии, которые осенью 2018 года объявили о независимости региона от Испании. На улицы вышли тысячи человек с транспарантами и флагами Каталонии. Об этом сообщает Reuters.

Акции протеста прошли в разных частях Барселоны, демонстранты кричали о независимости Каталонии. В центре города протестующие атаковали силовиков камнями, правоохранители начали бить участников акции палками. Отдельная группа лиц пыталась блокировать железнодорожное сообщение — сидели на рельсах на вокзале Барселоны.

Напомним, 12 февраля в Мадриде начался суд над бывшими лидерами Каталонии. На скамье подсудимых находятся 12 лидеров движения за независимость испанского региона. Официальный Мадрид требует для обвиняемых в сепаратизме каталонских политиков до 25 лет тюрьмы.


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