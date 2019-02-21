«Шахтер» с разгромным счетом уступил «Айнтрахту» и выбыл из Лиги Европы (ВИДЕО)

«Шахтер» выбыл из ЛЕ. Фото: Народная правда

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Донецкий «Шахтер» на выезде уступил немецкому «Айнтрахту» со счетом 4:1 и выбыл из Лиги Европы.

Матч 1/16 финала Лиги Европы завершился разгромом для горняков в городе Франкфурт-на-Майне. Команда из Германии по итогам двух матчей (первый матч завершился вничью 2:2) вышла в 1/8 финала турнира.

Взятия ворот горняков было зафиксировано в середине первого тайма — на 23-й минуте Йович метко пробил в «девятку». Уже через две минуты арбитр показал на одиннадцатиметровую отметку в штрафной «Шахтера», поскольку мяч попал в руку Матвиенко. Алле уверенно пробил пенальти, который голкипер горняков не сумел отбить.

На 62-й минуте донецкая команда смогла сократить отставание в счете. Исмаили сделал рывок и прострелил на Мораеса, который касанием отправил мяч в сетку.

Третий гол в ворота Пятова влетел на 80-й минуте. Дублем отличился Алле. А уже на 87-й минуте Анте Ребич похоронил надежды «Шахтера» на еврокубковую весну.

Напомним, 14 февраля киевское «Динамо» сыграло первый официальный матч 2019 года — в Пирее киевляне провели выездной поединок 1/16 финала с греческим «Олимпиакосом». Подопечные Александра Хацкевича на последних минутах спаслись от поражения от «Олимпиакоса» и вырвали ничью 2:2.