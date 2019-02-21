Мадуро приказал закрыть границу Венесуэлы с Бразилией

Николас Мадуро. Фото: Ruspekh.ru

https://racurs.ua/n118481-maduro-prikazal-zakryt-granicu-venesuely-s-braziliey.html

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Венесуэла закрыла границу с Бразилией, соответствующий приказ отдал Николас Мадуро, которого Соединенные Штаты Америки и большинство стран Европейского Союза не признают президентом Венесуэлы.

Мадуро закрыл венесуэло-бразильскую границу едва ли не сразу после заявления лидеров оппозиции касательно иностранной гуманитарной помощи народу Венесуэлы. Политики отметили, что хотят организовать караваны для доставки помощи в Венесуэлу из Колумбии и Бразилии. Об этом 21 февраля сообщает Bloomberg.

Мадуро такая идея оппозиционеров не понравилась. Он заявил, что эта гумпомощь может подорвать его доверие, лишить его президентства. По словам Мадуро, Венесуэла не нуждается в такой помощи. Также пообещал, что может закрыть границу Венесуэлы с Колумбией.

Напомним, с 20 февраля власти Венесуэлы закрыли на неопределенный срок морскую границу с островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, лежащих в Карибском море и входящих в состав Нидерландов. Также в благосклонном к Мадуро правительстве заявили о пересмотре отношений с Каракасом островами Аруба, Кюрасао и Бонайре.

Закрытие морской границы связано с планами оппозиционного лидера Хуана Гуайдо доставить в страну гуманитарную помощь по морю 23 февраля. СМИ сообщали, что Венесуэла находится на грани гуманитарной катастрофы, жителям не хватает продовольствия и медикаментов.

Ранее сообщалось, что армия Венесуэлы приведена в боевую готовность в связи с поставками в страну американской гуманитарной помощи. Президент Николас Мадуро опасается военного вмешательства со стороны США.