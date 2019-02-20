Морскую границу закрыла Венесуэла на неопределенный срок. Фото: Vesti.Ru

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Морскую границу Венесуэлы закрыли на неопределенный срок с сегодняшнего дня.

Закрыта морская граница с островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр, находящимися в Карибском море, которые входят в состав Нидерландов. О таком решении сегодня заявила вице-президент страны Делси Родригес, сообщает Reuters.

Также Родригес заявила о пересмотре Каракасом отношений с островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр.

Закрытие морской границы связано с планами оппозиционного лидера Хуана Гуайдо доставить в страну гуманитарную помощь по морю 23 февраля. Ранее СМИ сообщали, что Венесуэла находится на грани гуманитарной катастрофы, жителям не хватает продовольствия и медикаментов.

Самолет с гуманитаркой, который прибыл из США еще 10 февраля заблокировал президент Николас Мадуро, заявив, что привезенные там продукты отравлены.

Напомним, конфликт в Венесуэле обострился в конце января, после инаугурации Мадуро. Многие жители страны не согласились с результатами выборов и вышли на акции протестов. В стране произошли столкновения между протестующими и силовиками. Несколько десятков человек погибли, сотни задержаны правоохранителями.