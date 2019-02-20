Первых экологов среди людей назвали ученые. Фото: Nexplorer.ru

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Первых экологов среди людей назвали ученые. Ими оказались древние жители пещеры Фа-Хиен Лена, которая расположена на юге Шри Ланки.

Исследователи изучили останки, найденные при раскопках пещеры. Оказалось, что в столь не удобном для жизни месте, люди жили еще 45 тыс. лет до н.э., сообщает «Популярная механика».

Люди, живущие здесь очень давно, охотились на белок и обезьян. Это подтверждают около 15 тыс. штук костей животных, найденных в пещере. Однако, ученых поразило другое открытие, сделанное благодаря изучению костей пойманных животных. Оказывается, древние люди охотились на более взрослых особей обезьян, хотя детенышей обезьян, очевидно, словить было намного легче.

Предполагается, что аборигены поступали так из-за заботы об окружающей среде. Видимо еще тогда люди поняли, что, если выловить всех маленьких обезьян, то этот вид перестанет размножаться, соответственно будет не на кого охотиться. Отмечается, что кости выловленных животных накапливались в пещере на протяжении нескольких тысяч лет, однако принципы охоты животных за все это время не менялись.