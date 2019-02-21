В американском Лас-Вегасе бушует мощнейший за 82 года снегопад (ВИДЕО)

Снег в Лас-Вегасе. Фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n118480-v-amerikanskom-las-vegase-bushuet-moschneyshiy-za-82-goda-snegopad-video.html

Racurs.ua

Невиданный за последние 82 года снегопад наблюдается 21 февраля в городе Лас-Вегас (американский штат Невада).

В самом городе толщина снежного покрова достигала 13 мм, а в международном аэропорту Лас-Вегаса — более 25 мм. Столь сильного снегопада в городе и окрестностях не было с начала регулярных метеорологических наблюдений в 1937 году. В общем в Лас-Вегасе не было снега последние 10 лет. Об этом сообщает CNN.

Непогода уже парализовала дороги в городах, которые расположены в центральной части пустыни Мохаве, движение транспорта сильно затруднено. Вследствие этого власти были вынуждены закрыть несколько автомагистралей.

Напомним, в феврале сильные снегопады прошли в Алжире в результате ухудшения погодных условий. Волна похолодания накрыла регион Кабилия на севере страны. Снег выпал в селах, которые расположены на высоте 1,2 км над уровнем моря.