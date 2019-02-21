Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк заявил о слежке и странных звонках (ВИДЕО)

Акция «Кто убил Екатерину Гандзюк». Фото: BBC

https://racurs.ua/n118479-otec-ubitoy-aktivistki-ekateriny-gandzuk-zayavil-o-slejke-i-strannyh-zvonkah-video.html

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Виктор Гандзюк заявил об угрозах и запугивании свидетелей по делу его убитой дочери.

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, находясь на свободе, прибегает к запугиванию свидетелей. Об этом 21 февраля заявил журналистам Виктор Гандзюк, соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем.

По словам Гандзюка, на него также оказывают психологическое давление, за ним следят. В последнее время мужчина стал получать непонятные телефонные звонки на мобильный и домашний номер. Отец погибшей активистки волнуется, что из-за запугивания свидетели могут отказаться от своих показаний.

Также он добавил, что полиция дважды отказывала ему в просьбе предоставить государственную охрану.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева не смог рассмотреть апелляцию на меру пресечения председателя Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, поскольку заседание проигнорировали адвокаты подозреваемого в организации убийства Гандзюк. Защитники заявили, что находятся за пределами Украины или на других судебных процессах. Заседание перенесли на 16.45 28 февраля.