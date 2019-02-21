Активисты с файерами пикетировали суд над Мангером в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

Митинг «Кто заказал Екатерину Гандзюк». Фото: Радіо Свобода

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Racurs.ua

Участники инициативы «Кто заказал Екатерину Гандзюк» 21 февраля устроили пикет под зданием Апелляционного суда Киева.

Митингующие развернули баннеры с зачеркнутыми фамилиями подозреваемых, зажгли файеры и скандировали «Убийцы должны сидеть!». Об этом сообщил журналист «Радіо свобода» Евгений Солонина на своей странице в Twitter.

Также он проинформировал, что Апелляционный суд Киева сегодня не смог рассмотреть апелляцию на меру пресечения председателя Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, поскольку заседание проигнорировали адвокаты подозреваемого в организации убийства Гандзюк. Защитники заявили, что находятся за пределами Украины или на других судебных процессах. Заседание перенесли на 16.45 28 февраля.

Напомним, 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому в организации убийства Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн. Вскоре адвокат Мангера внес залог, и глава облсовета был освобожден. Впоследствии Мангеру одели электронный браслет, суд разрешил ему свободно передвигаться только по Херсону, для выезда за пределы города чиновнику нужно получить разрешение следователя СБУ, который осуществляет досудебное расследование по этому делу.

Сам председатель Херсонского облсовета уже дважды отказался давать показания по делу Гандзюк. Следователи называют причины отказа предоставления показаний надуманными.