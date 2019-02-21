ГБР разоблачило незаконную схему ввоза элитных авто в Украину (ФОТО)

Ввоз авто в Украину. Фото: Дебет-Кредит

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Схему незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей разоблачили следователи Государственного бюро расследований.

Машины представительского класса попадали на украинскую территорию и продавались по поддельным документам. При этом не осуществлялась уплата обязательных таможенных платежей. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба ГБР.

Установлено, что элитные авто незаконно ввозились на территорию Украины в режиме временного ввоза, или с документами дипломатических представительств иностранных государств. Ни копейки таможенных платежей в казну не было уплачено. Таможенники изготавливали фальшивые документы о таможенной стоимости и происхождении автомобилей, а в автомобильных мастерских номера двигателей и кузовов переделывали под имеющиеся свидетельства собственности. Далее машины с поддельными документами продавали в Украине.

В пресс-службе ГБР добавили, что следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля Mercedes (Мерседес), вследствие чего государственный бюджет недополучил 658 тыс. грн. Правоохранители уже провели обыски в служебных помещениях Львовской таможни, а также по месту жительства должностных лиц.

Следователи устанавливают количество автомобилей, которые незаконно ввезли в Украину. Открыто уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 19 декабря 2018 года вступил в силу временный порядок растаможки «евроблях». Владельцы авто на еврономерах могут растаможить транспортные средства по временному порядку в течение 180 дней.