Президент Казахстана Назарбаев отправил правительство страны в отставку

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото: Экспресс К

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Racurs.ua

Правительство Казахстана 21 февраля отправили в отставку. С этого дня члены правительства будут продолжать исполнять свои обязанности только до утверждения нового состава Кабмина.

Исполнять обязанности премьер-министра страны будет Аскар Мамин, который в сентябре 2016 года был назначен на должность первого вице-премьера. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Глава страны отметил, что годами ранее социально-экономическая ситуация в Казахстане была стабильной. Однако, по его словам, сейчас только стабильности для граждан мало и недостаточно предпринятых ранее мер для улучшения жизни. Назарбаев заявил, что правительство и Национальный банк так не сумели достаточно улучшить жизнь казахстанцев.

«По многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, позитивные изменения так и не достигнуты. Правительству вместе с Нацбанком, так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики», — заявил президент.

Напомним, в декабре 2018 года глава Пентагона Джеймс Маттис объявил об отставке. Он намерен уйти с должности в конце февраля 2019 года. Чиновник заявил, что главная причина его отставки — разногласия с президентом Дональдом Трампом относительно его внешнеполитических решений.