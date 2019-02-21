Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Двое срочников получили травмы из-за взрыва на полигоне в Киевской области. Фото: 112 Україна

Двое срочников получили травмы из-за взрыва на полигоне в Киевской области

21 фев 2019, 18:10
999

Двое срочников получили травмы из-за взрыва неизвестного предмета. Инцидент произошел сегодня на полигоне в Киевской области.

Военнослужащих доставили в медицинское учреждение Министерства обороны Украины. Там срочники получили необходимую помощь. Полученные травмы не несут угрозы их жизни. Информацию опубликовала на своей странице в Facebook 72 отдельная механизированная бригада (ОМБр) имени Черных Запорожцев.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение мер безопасности военнослужащими. По этому факту ведется служебное расследование.

Информация об инциденте. Фото: Скрин из Facebook

Отметим, недавно ОМБр провела день открытых дверей для будущих механиков и электриков, которые заинтересованы в дальнейшем трудоустройстве в Вооруженных силах Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за взрыва неизвестного предмета оторвало руку подростку в Николаевской области. Шестиклассник нашел неустановленный предмет, а когда взял в руку он разорвался. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...