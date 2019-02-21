Двое срочников получили травмы из-за взрыва на полигоне в Киевской области. Фото: 112 Україна

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Двое срочников получили травмы из-за взрыва неизвестного предмета. Инцидент произошел сегодня на полигоне в Киевской области.

Военнослужащих доставили в медицинское учреждение Министерства обороны Украины. Там срочники получили необходимую помощь. Полученные травмы не несут угрозы их жизни. Информацию опубликовала на своей странице в Facebook 72 отдельная механизированная бригада (ОМБр) имени Черных Запорожцев.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение мер безопасности военнослужащими. По этому факту ведется служебное расследование.

Отметим, недавно ОМБр провела день открытых дверей для будущих механиков и электриков, которые заинтересованы в дальнейшем трудоустройстве в Вооруженных силах Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за взрыва неизвестного предмета оторвало руку подростку в Николаевской области. Шестиклассник нашел неустановленный предмет, а когда взял в руку он разорвался. Врачи оценивают его состояние как стабильное.