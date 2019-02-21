В ВСУ заявляют о предотвращении попытки поджога одного из арсеналов

Опасных последствий попытка поджога не имела

https://racurs.ua/n118473-v-vsu-zayavlyaut-o-predotvraschenii-popytki-podjoga-odnogo-iz-arsenalov.html

Racurs.ua

Сегодня военнослужащие пресекли попытку поджога одного из арсеналов Вооруженный сил Украины (ВСУ).

Опасных последствий эта попытка поджога не имела. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что на месте инцидента работают правоохранители.

В ВСУ призывают не распространять слухов, однако на каком именно объекте это произошло, не уточняется.

В последние годы произошли несколько масштабных пожаров на военных складах в Украине.

Так, 9 октября 2018 года примерно в 3.30 в четырех разных местах на военном арсенале в городе Ичня Черниговской области произошло возгорание, которое привело к масштабной детонации боеприпасов. Тогда пострадали боеприпасы, хранившиеся в наземных хранилищах. Значительную часть боеприпасов к тому времени успели перенести в подземные хранилища.

Из-за чрезвычайной ситуации в регионе было ограничено автомобильное и железнодорожное движение, а также запрещены полеты в воздушном пространстве над Ичней.

Обстоятельства этого инцидента дали основания следствию считать основной причиной возникновения пожара диверсию.