Главные новости за 21 февраля: самоубийства в террористической ЛНР, разоблачение масштабной схемы подкупа избирателей и новый самолет «Антонова»

Подкуп избирателей. Фото: Судово-юридична газета

https://racurs.ua/n118474-glavnye-novosti-za-21-fevralya-samoubiystva-v-terroristicheskoy-lnr-razoblachenie-masshtabnoy.html

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Сегодня Служба безопасности Украины ликвидировала схему вмешательства в результаты выборов президента страны. Куратором схемы был гражданин России Владимир Рябой, бывшее доверенное лицо лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Злоумышленники планировали организовать подкуп примерно 680 тыс. лиц, на это выделялись значительные средства. Например, на подкуп в Хмельницкой области планировалось потратить 3 млн грн.

Тем временем на территории самопровозглашенной Луганской народной республики фиксируется увеличение количества суицидов и смертей из-за несчастных случаев среди боевиков. Так, с начала февраля 2019 года в подразделениях незаконных вооруженных формирований покончили с жизнью семь оккупантов. Также увеличилось количество травм и гибели боевиков в ДТП. Большинство из них систематически и безнаказанно управляют автомобилями в алкогольном и наркотическом опьянении.

На авиашоу в Индии всех удивил новый самолет от украинского концерна «Антонов». Погрузочно-транспортный АН-132D совершил зрелищный демонстрационный полет на международном аэрокосмическом салоне AeroIndia-2019. Пилот выполнил стремительный взлет, крутое пике, «бочку» и четкую посадку на полосу.