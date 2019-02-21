Новый самолет «Антонова» шокировал Индию крутым пике и «бочкой» (ВИДЕО)

Ан-132D в Индии, фото — facebook/antonov

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Новый самолет конструкторского бюро «Антонова» АН-132D совершил зрелищный демонстрационный полет на авиашоу в Индии.

Полет самолета на международном аэрокосмическом салоне AeroIndia-2019 включал стремительный взлет, крутое пике, «бочку» и четкую посадку на полосу, сообщила пресс-служба госпредприятия.

За штурвалом новинки «Антонова» был летчик-испытатель Богдан Загорулько. В составе экипажа были второй пилот — летчик-испытатель Виктор Гончаров, а также ведущий инженер по летным испытаниям Владимир Нестеренко.

Госпредприятие «Антонов» представило первый опытный образец нового транспортного самолета Ан-132D в декабре 2016 года. Через год самолет выполнил свой первый полет, а 20 февраля он дебютировал на международной выставке в Индии, которая началась в городе Бангалор. Конструкторы ожидают, что в будущем самолет приобретут Вооруженные силы Индии для парка Военно-воздушных сил.