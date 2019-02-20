«Антонов» представил новый транспортный самолет в Индии (ФОТО)

Самолет Ан-132D. Фото: НВ

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Racurs.ua

Новый транспортный самолет Ан-132D от украинской компании «Антонов» представили на международной выставке в Индии, которая началась 20 февраля в городе Банаголор.

Новая воздушная машина совершит два демонстрационных полета. Конструкторы ожидают, что в будущем самолет приобретут Вооруженные силы Индии для парка Военно-воздушных сил. Об этом сообщает ГП «Антонов» на своей странице в Facebook.

В пресс-службе компании отметили, что готовы к продлению ресурса существующего индийского флота Ан-32 с 40 до 50 лет. Планируется предложить индийским компаниям самолеты семейства Ан-1×8, которые могут использоваться для перевозок пассажиров. Также на выставке переставили макет военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-188.

Напомним, в государственном предприятии «Антонов» уверяли, что в 2019 году возобновится серия выпуска самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. Планируется, что компания продолжит реализовывать программу импортозамещения — замещать российские запчасти аналогичными комплектующими из Соединенных Штатов Америки, Канады и Китая.