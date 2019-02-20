Введенные Гитлером военные пенсии продолжают получать около 30-ти бельгийских коллаборационистов

Адольф Гитлер, фото: aif.ru

https://racurs.ua/n118403-vvedennye-gitlerom-voennye-pensii-prodoljaut-poluchat-okolo-30-ti-belgiyskih-kollaboracionistov.html

Racurs.ua

Около тридцати бельгийцев пожилого возраста все еще получают дополнительную пенсию от Германии за службу во время Второй мировой войны в Ваффен СС — мультинациональных частях немецкой армии.

Эти выплаты им гарантировал еще Адольф Гитлер в 1941 году, однако действие соответствующего документа не было приостановлено после отстранения национал-социалистов от власти. После своего образования в 1949 г., Федеративная Республика Германия стала правопреемником Третьего рейха и взяла на себя все обязательства, включая уплату пенсий, сообщает издание The Brussels Times.

Отмечается, что размер этих доплат составляет от 425 до 1275 евро в месяц, в то время как бельгийцы, которых свозили в Германию для принудительного труда во время войны, получали доплаты только на сумму 50 евро ежемесячно.

Об этих доплатах стало известно в 2016 году в результате вступления в силу нормы ЕС, которая обязывала государства-члены обмениваться информацией о пенсиях, выплачиваемых за рубежом.

Соответствующий вопрос вынесен на обсуждение комитета по иностранным делам парламента Бельгии.

Напомним, недавно на аукционе в Германии были изъяты картины Гитлера.