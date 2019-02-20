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Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и президент США Дональд Трамп. Фото: Радио Свобода

В Конгрессе США расследуют планы администрации Трампа продать ядерные технологии Саудовской Аравии

20 фев 2019, 11:26
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Ядерные технологии для Саудовской Аравии планирует продать администрация президента США Дональда Трампа.

Расследование таких действий окружения президента США начал наблюдательный комитет Палаты представителей Конгресса. В США считают, что такие действия Трампа угрожают нацбезопасности страны и позволят саудитам создать ядерное оружие. Об этом говорится в обнародованном 19 февраля докладе комитета, сообщает DW.

В документе отмечается, что чиновники администрации Трампа лоббировали сделку, в рамках которой в Саудовской Аравии должны быть построены десятки атомных электростанций. В Белом доме запланировали передать саудитам американские ядерные технологии без гарантий их безопасного использования.

К продаже технологий планировали привлечь компанию Brookfield Asset Management, которая связана с бизнесом, подконтрольным зятю Трампа Джареду Кушнеру.

Доклад комитета основывается на информации, полученной от неназванных источников из Белого дома. О планах продажи технологий не доложили Конгрессу США, что должно быть сделано.

Напомним, в ноябре 2018 года фактический руководитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммад бин Салман запустил первый в стране ядерный реактор. Этот исследовательский реактор является первым из 16, которые Аравия планирует построить в течение ближайших 20 лет. Стоимость саудовской ядерной программы составляет 80 млрд долл.


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