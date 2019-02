Ученые разрисовали лошадей, чтобы узнать, для чего зебрам нужны полосы (ФОТО)

Тайна полосатой окраски зебр давно не дает покоя ученым

Группа ученых из университетов США и Великобритании решила проверить одну из самых известных теорий о причинах появления у зебр полосатой окраски.

Существует предположение, что она помогает животным становиться менее заметными для насекомых, которые переносят смертельные болезни, сообщает издание The New York Times со ссылкой на статью в журнале PLOS One.

По другим версиям, такая «камуфляжная» окраска позволяет сбивать с толку хищников или служит своего года «кондиционером», который помогает осуществлять терморегуляцию, ведь полосы разного цвета по-разному получают и отдают тепло.

В любом случае, такой окрас должен приносить какую-то пользу, иначе соответствующий фенотип у зебр не был бы столь стабильным.

Однако, если эта окраска действительно не нравится насекомым, то возникает вопрос: почему?

Поскольку к зебрам в дикой природе трудно подобраться, ученые отправились в Hill Livery, конную ферму, которая также служит центром для зебр в городе Бристоль, Великобритания. Исследователи наблюдали и снимали слепней, которые пытались укусить зебр. Они также натянули на туловища лошадей одежду, которая делала их похожими на зебр, чтобы увидеть, будет ли это помогать избегать укусов насекомых.

Ученые заметили, что как только слепни приближались к зебрам, то их полосы, казалось, так сильно ослепляли насекомых, что они не могли контролировать свою посадку на животных. Слепни сближались слишком быстро и либо пролетали мимо, либо просто врезались в зебру и отскакивали. Им, похоже, также не нравилась натянутая на туловища лошадей одежда аналогичной окраски, но они активно садились на головы лошадей, которые оставались без «камуфляжной» защиты.

«Что-то останавливает насекомое от осознания того, что оно близко к посадке, — отмечает один из исследователей. — Ми не знаем, что именно, но полосы влияют в последнюю секунду».

У оптической иллюзии, которая называется «парикмахерский полюс», диагональные полосы, кажется, движутся вверх или вниз, в зависимости от того, каким образом полюс вращается. Что-то подобное может происходить, когда мухи приближаются к зебре. Издалека муха может интерпретировать объект как серый, но по мере приближения насекомому может показаться, что диагональные полосы зебры движутся в неверном направлении. В результате, насекомое может подумать, что оно направляется в сторону открытого пространства вместо посадки на животное. Или, возможно, внезапное появление полос просто перегружает зрение насекомого.

