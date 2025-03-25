Самая успешная атака Украины на российский состав боеприпасов в 2025 году – разведка Британии об ударе по Энгельсу

https://racurs.ua/n205072-britanskaya-razvedka-schitaet-ataku-po-aviabaze-engels-2-samym-uspeshnym-udarom-po-rf-s-nachala.html

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Британська розвідка вважає атаку українських Сил оборони на російську авіабазу «Енгельс-2» у ніч на 20 березня найбільш успішним ударом по росії цього року.

Майже напевно, що на території, яка зазнала удару, зберігається ціла низка авіаційних боєприпасів, що використовуються проти України, зазначили британські розвідники.

Цей удар є найуспішнішою атакою України на російський склад боєприпасів у 2025 році і продовжує серію регулярних ударів українських ВПС вглиб російської території, — йдеться у повідомленні розвідки

В огляді допускають, що значні втрати, ймовірно, порушать проведення ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі.