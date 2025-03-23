Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: ОП

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про тиск з боку США.

Сполучені Штати Америки чинили тиск на нього для того, щоб він розкритикував президента України Володимира Зеленського за суперечку у Білому Домі 28 лютого. Однак він відмовився це робити. Про це Стармер розповів виданню The New York Times.

Британський прем'єр вирішив стати посередником, щоб допомогти обом сторонам знайти спільну мову та вирішити конфлікт.

Я вважав, що краще взяти слухавку і поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх до розуміння одне одного, — розповів Стармер.

Очільник уряду Великої Британії зазначив, що його команда працювала як медіатор між США та Україною, щоб покращити відносини між цими країнами після суперечки. Радник Стармера з нацбезпеки Джонатан Пауел зустрівся із Зеленським у Києві, де переконав того погодитись на ініціативу Вашингтона щодо припинення вогню.

Сам же ж Стармер поспілкувався з Трампом і передав готовність української сторони відновити комунікацію. Після зусиль Великої Британії президенти України та США поновили контакт.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до США і уперше зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Очікувалося, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини.

Проте у ході зустрічі між Зеленським і Трампом й віце-президентом Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо російсько-української війни. Американський президент заявив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім.

Джерело: The New York Times