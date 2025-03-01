Володимир Зеленський дав інтерв'ю Fox News. Скріншот

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський після скандального візиту до Білого дому дав інтерв’ю.

Розпочав свою заяву він з подяки Сполученим Штатам Америки та президенту Дональду Трампу за допомогу. Наголосив, що американський народ допоміг вижити українцям. На запитання журналіста про те, чи повернувся б він просто зараз до Білого дому, якби була можливість, Зеленський відповів «Ні». Також президент заявив, що не вибачатиметься перед Трампом. Інтерв’ю транслювалось на телеканалі Fox News.

Я поважаю Трампа і американців. Я вважаю, що ми маємо бути відкритими і чесними. Але я не вважаю, шо зробив щось погане. Є речі, коли треба розуміти позицію України та українців, — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, суперечку в Бліому домі спровокували «розповіді про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент — диктатор». Водночас він зізнався, що шкодує про те, що трапилося під час зустрічі президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом.

Так, я думаю, що це було погано… Я не хочу втрачати наше хороше партнерство зі США, — визнав глава держави.

Також Зеленський прокоментував заяву сенатора від Республіканської партії США Ліндсі Грема, який заявив, що український президент «жахливо поводився» під час розмови з Трампом і закликав Зеленського «або подати у відставку, або дати можливість іншій людині вести з нами бізнес, або змінити свою позицію».

Це рішення може прийняти тільки народ України, — відповів на це Зеленський.

Президент Володимир заявив, що Україна все ще готова підписати угоду зі США про корисні копалини і це стане першим кроком до безпеки. Однак без гарантій безпеки цього буде недостатньо.

Ми не можемо втратити нашу свободу. росіяни вбили багато людей. Просто забути це? Ні. Ніхто не хоче окупації нових територій. Тому я кажу до всіх партнерів: надайте нам гарантії безпеки… Нам потрібен справедливий мир з надійними гарантіями безпеки, — наголосив він.

Ще заяви з інтерв’ю президента Fox News:

У нас немає ніякого мільйона втрат.

Ніхто більше не хоче закінчення війни, ніж ми, українці.

Я не впевнений, що ми зробили щось погане. Щось ми маємо обговорити поза камерами. Але вони мають почути позицію України.

Ми готові підписати угоду щодо мінералів, але цього мало. Може я чогось не знаю і Трамп має план як зупинити путіна.

Мої люди просто хочуть почути, що Америка на нашому боці, а не на боці рф.

Україна готова до миру, але ми маємо знати, що ми в сильній позиції — ми маємо мати зброю і гарантії довготривалого миру.

Я не можу сказати своїм людям: «Зупиніться». Ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що завтра путін повернеться.

Також Зеленський припустив, що відносини між США та Україною ще можуть бути відновлено, бо «ці відносини більші, ніж між президентами. У нас історично були міцні відносини».

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до США і уперше зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Очікувалося, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини.

Проте у ході зустрічі між Зеленським і Трампом й віце-президентом Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо російсько-української війни. Суперечка переросла у сварку після якої зустріч була завершена, а Зеленський достроково залишив Білий дім так і не підписавши угоду.

Джерело: Fox News