Зеленський достроково залишив Білий дім, запланована прес-конференція президентів скасована

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім.

Дональд Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка.

Сьогодні у Білому домі відбулася дуже змістовна зустріч. Було отримано багато інформації, яку неможливо було б зрозуміти без розмови під таким тиском і напругою. Дивовижно, що відкривається через емоції, і я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка, оскільки він вважає, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу МИРУ. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру, — заявив Трамп.