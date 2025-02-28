Зеленський достроково залишив Білий дім, запланована прес-конференція президентів скасована

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Сьогодні ми дізналися, що президент Зеленський не готовий до миру, — заявив президент США Дональд Трамп
Зеленський достроково залишив Білий дім, запланована прес-конференція президентів скасованаhttps://racurs.ua/ua/n204430-zelenskyy-dostrokovo-zalyshyv-bilyy-dim-zaplanovana-pres-konferenciya-prezydentiv-skasovana.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім.
Дональд Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка.
Сьогодні у Білому домі відбулася дуже змістовна зустріч. Було отримано багато інформації, яку неможливо було б зрозуміти без розмови під таким тиском і напругою. Дивовижно, що відкривається через емоції, і я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка, оскільки він вважає, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу МИРУ. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру, — заявив Трамп.