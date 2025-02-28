Або домовляємося, або йдемо геть: Трамп, Зеленський та Венс почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час розмови (ВІДЕО)

Трамп, Зеленський та Венс почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час розмови

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Дональд Трамп та Володимир Зеленський на зустрічі з медіа 28 лютого почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час розмови.

Ви не маєте права нам вказувати, що робити, — сказав Зеленський.﻿﻿﻿﻿

Трамп почав говорити про зруйновані українські міста та нестачу чоловіків в Україні. На що Зеленський відповів, щоб американський лідер приїхав в Україну і перевірив.﻿﻿﻿﻿

Ви маєте бути вдячними. У вас немає карт на руках. Ви не маєте права диктувати нам те, що ми будемо відчувати. Ми на межі третьої світової, але ви не поважаєте США, — сказав Трамп Зеленському.

Далі між Зеленським та Трампом і Ді Венсом почалась суперечка на підвищених тонах.

За словами Трампа, суть нової угоди полягає в тому, що ви не повернетеся до війни. Президент США також сказав, що хоча Україні доведеться йти на компроміси, це лише тому, що «не можна укладати жодних угод без компромісів», але вони «не будуть такими великими, як деякі люди думають, на що Україні доведеться піти».