Зеленский досрочно покинул Белый дом, запланированная пресс-конференция президентов отменена

Зеленский досрочно покинул Белый дом, запланированная пресс-конференция президентов отмененаhttps://racurs.ua/n204430-zelenskiy-dosrochno-pokinul-belyy-dom-zaplanirovannaya-press-konferenciya-prezidentov-otmenena.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім.
В Білому домі скасовано пресконференцію Зеленського та Трампа, повідомили в CNN з посиланням на Білий дім.
Дональд Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка.
Сьогодні у Білому домі відбулася дуже змістовна зустріч. Було отримано багато інформації, яку неможливо було б зрозуміти без розмови під таким тиском і напругою. Дивовижно, що відкривається через емоції, і я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка, оскільки він вважає, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу МИРУ. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру, — заявив Трамп.
Я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучена США, тому що він відчуває, що наше залучення дає йому велику перевагу в переговорах, заявив Трамп.
За його словами, президент України може повернутися, коли буде готовий до мирного врегулювання.
За словами Трампа, Зеленський виявив неповагу до США в Білому домі.