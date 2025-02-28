Зеленский досрочно покинул Белый дом, запланированная пресс-конференция президентов отменена

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Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім.

В Білому домі скасовано пресконференцію Зеленського та Трампа, повідомили в CNN з посиланням на Білий дім.

Дональд Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка.

Сьогодні у Білому домі відбулася дуже змістовна зустріч. Було отримано багато інформації, яку неможливо було б зрозуміти без розмови під таким тиском і напругою. Дивовижно, що відкривається через емоції, і я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка, оскільки він вважає, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу МИРУ. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру, — заявив Трамп.

Я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучена США, тому що він відчуває, що наше залучення дає йому велику перевагу в переговорах, заявив Трамп.

За його словами, президент України може повернутися, коли буде готовий до мирного врегулювання.

За словами Трампа, Зеленський виявив неповагу до США в Білому домі.