СБУ обнаружила «российский след» и подозревает нардепа в организации схемы подкупа 680 тыс. избирателей (ВИДЕО)

На подкуп в Хмельницкой области планировалось потратить 3 млн гривен

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Racurs.ua

Служба безопасности Украины заявила о ликвидации схемы вмешательства в результаты выборов президента страны, организованной одним из депутатов Верховной Рады.

Об этом во время брифинга в Киеве 21 февраля заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко. Он отказался называть имя нардепа.

Спецслужба вместе с оперативниками Государственного бюро расследований (ГБР) провела более 30 обысков. Речь идет о создании «избирательных пирамид». Куратором схемы был в том числе гражданин России Владимир Рябой, бывшее доверенное лицо лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Подкуп членов избирательных комиссий включал задействование примерно 680 тыс. лиц. Например, по словам Кононенко, на подкуп в Хмельницкой области планировалось потратить 3 млн грн.

Оперативное видео, которое показали на брифинге в СБУ, свидетельствует, что во время разговоров участники схемы обсуждали методику проведения агитационных волн, сумму средств, которые должны выплачиваться агитаторам.

Один из организаторов инструктировал, как следует вести себя, если вдруг будет происходить допрос, советовал изучить определенные статьи Конституции, которые позволяют не свидетельствовать против родственников и настойчиво просил уничтожить (закопать в лесу) документацию, которая может подтвердить противоправную деятельность, в том числе и на флешках.

На брифинге Кононенко отметил, что в партийных офисах следственные действия в этом деле не проводились.

Между тем, в Запорожской области ГБР и СБУ сегодня проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба ВО «Батькивщина». Об этом сообщил в Фейсбук доверенное лицо Юлии Тимошенко Виталий Рябцев. Он назвал следственные действия массовыми.

В Службе безопасности на вопрос «Украинской правды» относительно обысков в Запорожье посоветовали дождаться брифинга, который будет касаться попыток вмешательства в выборы президента.