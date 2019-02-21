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Ракурс
Четыре порностудии с трансляцией в реальном времени нашли в Ровном и Днепре. Фото: 1ul.ru

Два города, 30 девушек и четыре порностудии: полиция разоблачила онлайн-сеть поставщиков видео для взрослых (ФОТО, ВИДЕО)

21 фев 2019, 17:41
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Четыре порностудии были обнаружены в двух областных центрах. Их использовали для трансляции в реальном времени действий порнографического характера. Три студии нашли в городе Ровно и одну — в Днепре.

Помещения подозреваемые оборудовали видеокамерами, через которые велась онлайн-трансляция на специальный сайт. Девушки за деньги выполняли действия порнографического характера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Студиями в Ровно курировал 32-летний житель Днепра. Он занимался изготовлением и распространением видеопродукции. Теперь решается вопрос о сообщении подозрения в совершении действий, предусмотренных ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Администратором студий оказалась 22-летняя жительница Ровно. Она занималась поиском девушек и помещений для трансляций. По предварительным данным, в Ровно работали 27 девушек в возрасте 18−25 лет. Трех из них поймали во время «рабочего процесса» в одной из арендованных квартир. В них девушки не только работали, но и жили.

Рабочие места порностудий. Фото: Нацполиция

В Днепре также на месте преступления задержали трех девушек. Организаторов в Днепропетровской области еще устанавливают.

Во время обысков правоохранители изъяли деньги, техническое оборудование, черновые записи и прочие вещественные доказательства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали сутенера элитных проституток. Оказывая незаконные услуги женщины зарабатывали от 500 до 10 тыс. долл.

Источник: Ракурс


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