С начала февраля в подразделениях оккупантов покончили с жизнью cсемеро оккупантов, фото — sprotyv.info

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В армиях террористических ДНР и ЛНР увеличилось количество суицидов и смертей в результате несчастных случаев среди боевиков.

С начала февраля в подразделениях оккупантов покончили с жизнью семеро оккупантов (в ДНР — 4, ЛНР — 3), сообщил 21 февраля в Фейсбук офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

Он рассказал, что из-за пьянства увеличилось количество столкновений в рядах оккупантов. Во время употребления спиртного в одном из подразделений так называемого 1-го армейского корпуса случилась ссора между оккупантами. Во время конфликта наемник из РФ застрелил двух местных пособников оккупантов. Поняв, что натворил, он хотел покончить с собой, но остался жив. Сейчас он содержится под стражей.

В одном из подразделений 2-го корпуса на передовых позициях в районе города Кадиевка (Стаханов) нашли без признаков жизни наемника из Смоленска. Согласно выводов экспертизы, смерть наступила в результате передозировки наркотиков.

Также увеличилось количество травм и гибели боевиков в ДТП. Большинство из них систематически и безнаказанно управляют автомобилями в алкогольном и наркотическом опьянении.

Штефан рассказал, что из семей погибших местных боевиков и кадровых военнослужащих все чаще берут расписку о неразглашении сведений и обстоятельств гибели оккупантов, пугая невыплатой денежного обеспечения в связи с потерей кормильца.

Кураторы из РФ предписывают спикерам фейковых республик систематически занижать официальное количество погибших и раненых, поскольку настоящие цифры негативно влияют на так называемый призыв на «военную службу по контракту».