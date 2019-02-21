Гугл запускает в Украине сервис для детей YouTube Kids (ВИДЕО)

YouTube Kids доступен уже в 60-ти странах мира, фото: ukraine.googleblog.com

https://racurs.ua/n118448-gugl-zapuskaet-v-ukraine-servis-dlya-detey-youtube-kids.html

Racurs.ua

Детский сервис YouTube Kids от корпорации Google стал доступен и в Украине.

Его можно бесплатно загрузить на смартфон, планшет или использовать на большом экране с помощью ChromeCast, Apple TV, игровых приставок или Smart TV. Об этом сообщается в блоге «Google Украина».

YouTube Kids предоставляет версию популярного видеохостинга YouTube, ориентированную на детей, с кураторским отбором содержания, функциями родительского контроля и фильтрации видеоматериалов, которые не считаются пригодными для целевой аудитории. Также приложение имеет адаптированный для детей интерфейс — большое изображение, красочный дизайн и хорошо видимые значки.

Программа разделена на четыре категории содержания: «Рекомендовано», «Показы», «Музыка» и «Обучение». Категории содержат курацию выбора контента из каналов, которые считаются целесообразными для детей.

Также в приложении есть таймер, позволяющий родителям контролировать время, которое дети тратят на просмотр видео.

Первая версия YouTube Kids была выпущена для США в феврале 2015 года как мобильное приложение для Android и iOS. Сервис YouTube Kids доступен уже в 60-ти странах, теперь к этому списку добавляется и Украина.

YouTube Kids бесплатен за счет поддержки рекламы. В компании отмечают, что все рекламные объявления четко обозначены как реклама и предварительно проверяются вручную на соответствие аудитории.

Напомним, новые правила сервиса YouTube недавно запретили публиковать видео, которые пропагандируют опасные для жизни челенджи.