ФБР разоблачило намерения праворадикалов совершить теракт в США (ФОТО)

В США "федералы" предотвратили возможный теракт праворадикалов . Фото: Слово и дело

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В США Федеральное бюро расследований предотвратило возможный теракт. Одной из предполагаемых целей подозреваемого была спикер Нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси от Демократической партии.

В Мэриленде в квартире сотрудника береговой охраны нашли разные виды огнестрельного оружия и боеприпасы. Сам же подозреваемый призывал к «белому» государству и «сфокусированному насилию». Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сотрудник береговой охраны был задержан 15 февраля, а первые результаты расследования стали известны только сейчас. В судебных документах указано, что подозреваемый искал через интернет места для встречи с конгрессменом в Вашингтоне. Его интересовала демократ Нэнси Пелоси.

Известно, что злоумышленник вдохновлялся примером норвежского террориста Андерса Брейвика.

В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году тюремного срока. Он совершил ряд терактов на острове Утойя и в правительственном квартале Осло. 22 июля 2011 года террорист расстрелял 77 человек, а 42- были ранены. Свои действия злоумышленник совершил в качестве протеста против «мусульманского вторжения» в страну. Брейвик был возмущен мультикультурной политикой и, хотя он признал свою вину, о содеянном он не сожалеет.

Напомним, ранее сообщалось о масштабном теракте в Индии. Смертник взорвал минивэн, в котором было 350 кг взрывчатки, рядом с колонной полицейских автобусов. В результате нападения погибли 44 полицейских.