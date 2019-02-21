«Прачечная» денег: украинские банки-банкроты выводили средства в офшоры через Австрию и Лихтенштейн

Миллионы долларов вкладчиков из Украины перекочевали в офшоры через европейские банки

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Racurs.ua

В Австрии расследуют громкое дело о выведении средств из украинских банков в оффшоры.

Речь идет об отмывании средств через Meinl Bank, которое продолжалось с 2016 года. Имена подозреваемых не называют, однако среди них есть и граждане Украины. Антикоррупционная прокуратура Австрии подозревает 30 человек, сообщает 21 февраля DW.

Правоохранители расследуют факты исчезновения денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. Украинский Фонд гарантирования вкладов сообщил, что с Meinl Bank вывели 385 млн евро.

Владельцы и топ-менеджмент банков-банкротов направили их в оффшоры в 2014—2015 годах. Обычно такие операции происходили в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации НБУ. В оффшоры направили деньги вкладчиков.

Через Meinl Bank вывели 38 млн долл. «Пивденькомбанка», 40 млн «Терра Банка», 39,5 млн банка VAB, 62 млн евро «Городского коммерческого банка» и 44 млн долл. банка «Киевская Русь».

Операция вывода происходила посредством выдачи кредита австрийским банком подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Залогом займа были средства на корреспондентских счетах украинского банка в Meinl Bank. Когда кредит не возвращался, гарантийные средства со счета в Австрии поступали оффшорной компании в счет погашения займа. Именно такие сделки чаще всего используются для отмывания средств.

Всего в 2014—2015 годах с помощью такой схемы из 14 украинских банков вывели 846 млн долл. и 75 млн евро. Все случаи произошли накануне введения временной администрации Нацбанка. Помимо услуг банков Австрии, аналогичные операции проводились и в Лихтенштейне. Там деньги выводились через Bank Frick and Co.

В этой стране «засветились» банки «Национальный кредит» (25 млн долл.), банк «Финансы и Кредит» (59 млн) и «Дельта Банк» (115 млн). «Дельта Банк» также вывел 99 млн через упомянутый Meinl Bank и почти 184 млн долл. через East-West United S. A в Люксембурге.

Сейчас Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором определят юридические компании, которые будут разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру.