Одна из стран ЕС «дала заднюю» при согласовании изменений в газовую директиву, которые усилят влияние Еврокомиссии на «Северный поток 2»

«Северный поток-2» планируют проложить по дну Балтийского моря, фото: Wikimedia

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Racurs.ua

Послы стран Евросоюза утвердили решение относительно изменений в газовой директиве по газопроводу «Северный поток-2».

Во время голосования воздержался лишь представитель Болгарии, сообщает «Польское радио».

Отмечается, что речь идет о компромиссе, которого достигли на прошлой неделе представители Европейского парламента и государств еврообъединения. Переговоры с Россией по «Северному потока-2» будет вести Германия, однако их результаты нужно будет сначала предъявлять Еврокомиссии, которая может не согласиться на подписание соответствующего соглашения.

Решение об изменениях в газовой директиве еще должны поддержать депутаты Европарламента, после чего его опубликуют в официальном печатном издании Евросоюза.

Если в этом процессе не будет задержек, то уже в середине года вступит в силу измененная газовая директива ЕС, так что ее действие распространится на российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» еще до завершения его строительства, завершение которого ожидается к концу этого года.

Напомним, недавно СМИ стало известно, что управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг служил в дрезденском отделении Министерства государственной безопасности ГДР в то время, когда там находился агент КГБ Владимир Путин.