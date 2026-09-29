Канцлер Германии и пятеро других лидеров ЕС пригрозили не соглашаться на следующий семилетний бюджет блока, фото: Pexels

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Канцлер Германии Фридрих Мерц и пять других лидеров ЕС пригрозили не соглашаться на следующий семилетний бюджет блока, если не будет обеспечено сокращение расходов на «сотни миллиардов» евро.

Об этом сообщает Financial Times.

Бюджет ЕС «нужно кардинально реформировать. Мы должны делать выбор», — говорится в письме, подписанном лидерами Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии.

Если бюджет не будет сокращен на сотни миллиардов, в этом году соглашения не будет, — заявил дипломат из одной из стран-подписантов.

Шесть лидеров стремятся перенаправить ресурсы на оборону и инновационные компании, чтобы учесть растущие вызовы экономике и безопасности, одновременно сократив финансирование фермеров и более бедных регионов, на которые традиционно приходится около двух третей бюджета ЕС.

Бюджет на 2028−2034 годы требует единогласного согласия всех 27 государств-членов, а также одобрения Европарламента. Угроза шести стран отказать в согласии противоречит обязательству, взятому лидерами ЕС в июне, — достичь соглашения в этом году, прежде чем выборы во Франции, Италии, Испании и Польше могут усложнить переговоры.

На эти шесть стран-подписантов приходится около 40% доходов бюджета ЕС. Они призвали к существенному сокращению общей суммы в 2 трлн евро, предложенной Европейской комиссией, что отражает их усилия по ограничению внутренних расходов.

Ирландии, председательствующей в ЕС на ротационной основе, поручено подготовить компромиссное предложение к середине октября. Ирландское правительство должно согласовать требования крупнейших чистых плательщиков с позицией большинства стран, настаивающих на сохранении сельскохозяйственных субсидий и финансировании регионального развития.

Группа из 17 стран, среди которых Испания и Италия, настаивает на том, что финансирование этих традиционных сфер расходов должно увеличиться, а общий бюджет должен превысить предложенные 2 трлн евро. Некоторые хотят, чтобы ЕС выпустил больше общих облигаций для финансирования больших расходов — это табу для Берлина и его союзников.

Франция, являющаяся нетто-плательщиком в бюджет ЕС, но одновременно и крупнейшим получателем сельскохозяйственных субсидий в блоке, настаивает на введении общеевропейских налогов для финансирования этого увеличения.

Европейская комиссия предложила собирать около 60 млрд евро в год с помощью таких сборов, в том числе за счет увеличения взносов с рынка квот на выбросы углерода, пошлин на импорт товаров с высоким уровнем выбросов углерода, налога на электронные отходы, не подлежащие переработке, акцизов на табак и сбора с крупных компаний.

Однако каждое из этих предложений столкнулось с сопротивлением, поскольку налогообложение является преимущественно прерогативой национальных правительств, которое они не желают отдавать Брюсселю. Дипломаты ЕС также предупреждают, что эти меры не позволят собрать достаточно средств для покрытия всех расходов блока.

Источник: Financial Times