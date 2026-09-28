Страны ЕС не смогли договориться о передаче Украине дополнительных ракет Patriot. Фото:

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ЄС наразі не передасть Україні нові боєприпаси до зенітно-ракетних систем Patriot.

У понеділок, 28 вересня, міністри оборони країн Європейського Союзу не змогли домовитися про нові зобов’язання, які передбачають надання Україні ракет-перехоплювачів. Про це повідомила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, передає «Інтерфакс-Україна».

Що стосується перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов’язань щодо їх надання, — зазначила вона.

При цьому Каллас поінформувала, що 1 млрд євро з Європейського фонду миру (EPF) піде на спільні закупівлі для України, а ще певну суму коштів спрямують на навчання українських військових.

Перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів оборони Каллас закликала держави європейського блоку передавати Україні зі своїх арсеналів ракети-перехоплювачі.

Нагадаємо, 1 вересня головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюзу варто передати Києву перехоплювачі до систем «Петріот», які незабаром можуть стати непридатними через завершення терміну зберігання.

А 25 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на останній зустрічі в Нью-Йорку підтвердив, що передасть Києву ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»