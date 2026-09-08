Для Украины одобрили закупку ракет у Patriot за деньги кредита в 90 млрд евро. Фото:

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Євросоюз дозволив Україні купувати ракети для Patriot за рахунок позики на 90 млдр євро.

Європейська Комісія схвалила українську заявку на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот» у межах програми Ukraine Support Loan. Про це заявили президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марка Рютте. Документ опублікували на сайті Європейської комісії.

Наступний транш на 3,2 млрд євро дозволить Україні краще захистити повітряний простір від російських атак. Цю суму додадуть до 8,4 млрд євро, які вже виділили в межах кредиту на підтримку України, зокрема на потреби ППО.

Міністерство оборони України в Telegramнаголосило, що це критично важливе рішення для підготовки протиповітряної оборони до осінньо-зимового періоду.

Ракети для Patriot необхідні Україні для захисту людей та критичної інфраструктури від російського ракетного терору, зокрема балістики, — йдеться у повідомленні.

Міністр оборони України Євгеній Хмара вже подякував ЄС за цю підтримку та швидкий розгляд української заявки.

Нагадаємо, на початку вересня Україна попросила Євросоюз дозволити за кошти кредиту у 90 млрд євро закуповувати ракети-перехоплювачі для систем Patriot, бо правила механізму передбачають пріоритет для оборонної продукції України та Європи. Для закупівлі боєприпасів зі США був потрібен окремий виняток і його зробили для України.