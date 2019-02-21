Ранения в Керченском проливе привели к потере функций пальцев украинского моряка Сороки

Моряки в Лефортовском суде Москвы, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n118444-raneniya-v-kerchenskom-prolive-priveli-k-potere-funkciy-palcev-ukrainskogo-moryaka-soroki.html

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Ранения, полученные украинским моряком Василием Сорокой в результате обстрела в Керченском проливе, привели к потере функций пальцев руки.

Об этом в Фейсбук сообщил один из адвокатов украинцев Сергей Бадамшин по итогам судебного заседания в Мосгорсуде.

«Отек руки ниже раны не приходит. Функции нескольких пальцев не восстанавливаются. Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина В», — написал Бадамшин.

Адвокат сказал, что в ближайшие дни Сороку обследуют в гражданском медицинском учреждении Москвы.

«Однако настроение боевое. Все военнопленные настроены на позитив, поддерживают друг друга. Все моряки требуют относиться к себе, как к военным и в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными», — сообщил адвокат.

Апелляционная инстанция Московского городского суда 20 февраля рассматривала жалобу защиты четырех пленных украинских моряков — Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука на продолжение им срока содержания под стражей. Как и в случае с 16-ю другими пленными моряками, чьи иски рассматривались ранее, российский суд отказался удовлетворять жалобу.

О том, что содержащиеся в СИЗО «Лефортово» украинские моряки пройдут медицинское обследование ранее заявлял в эфире «Эхо Москвы» другой адвокат — Илья Новиков. Кроме того, он сказал, что защита пока не владеет информацией о текущем состоянии здоровья моряков. Новиков считает, что «никаких серьезных сдвигов в деле моряков скорее всего до выборов в Украине не будет».

Ранее «Ракурс» сообщал, что трех раненых украинских моряков Россия обещала направить на обследование в больницу. Речь шла об Андрее Артеменко, Андрея Эйдере и Василии Сороке.