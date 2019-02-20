Московский суд отказал в удовлетворении апелляции еще четырем пленным украинским морякам

Украинские моряки попали в плен 25 ноября 2018 года, фото: ТСН

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Апелляционная инстанция Московского городского суда сегодня рассматривала жалобу защиты четырех пленных украинских моряков — Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука на продолжение им срока содержания под стражей.

Как и в случае 16-ти других пленных моряков, чьи иски рассматривались ранее, российский суд отказался удовлетворять жалобу защиты и оставил в силе соответствующее решение Лефортовского районного суда Москвы. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил адвокат Николай Полозов, который защищает интересы украинских моряков.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия ФСБ.

25 ноября 2018 года российские военные обстреляли и захватили в плен три корабля ВМС Украины, которые направлялись через Керченский пролив в Азовское море. Тогда в плен попали более 20-ти украинских военных.

Напомним, вчера украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что россияне пообещали направить раненых моряков Артеменко, Эйдера и Сороку на обследование в больницу. За три месяца, которые они находятся в плену, военнослужащие так и не получили квалифицированного лечения.