В конце ноября 2018 года Россия захватила в плен более 20-ти украинских моряков, фото: expres.online

https://racurs.ua/n118388-treh-ranenyh-ukrainskih-moryakov-rossiyane-obeschaut-napravit-na-obsledovanie-v-bolnicu-denisova.html

Racurs.ua

Трех раненых украинских моряков, которых Россия захватила в плен во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, обещают направить на обследование в больницу.

Речь идет об Андрее Артеменко, Андрее Эйдере и Василии Сороке. Об этом, со ссылкой на полученную от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой информацию, сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Наконец-то РФ прислушалась к призывам Украины и всего цивилизованного мира оказать ребятам медицинскую помощь», — отмечает Денисова.

Денисова также выразила надежду, что обещанное Москальковой «углубленное обследование» не ограничится только поверхностным осмотром, ведь украинские моряки за почти три месяца, прошедшие с момента захвата их в плен, так и не получили квалифицированного лечения.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские военные обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины, которые направлялись в Азовское море через Керченский пролив. Тогда в плен попали более 20-ти украинских военнослужащих. Сейчас они находятся в СИЗО Москвы. Самым молодым из захваченных россиянами моряков является 19-летний Андрей Эйдер. Недавно оказалось, что он заболел гепатитом В и С.