Андрей Эйдер. Фото: Центр журналистских расследований

https://racurs.ua/n117721-analizy-voennoplennogo-19-letnego-moryaka-andreya-eydera-pokazali-gepatit-v-i-s-advokat.html

Racurs.ua

Самый молодой украинский моряк Андрей Эйдер, которого держат в плену в Москве, больной гепатитом В и С.

Эйдер показал эпикриз, который ему выдали при отправке из СИЗО «Матросская тишина». Результаты анализов показали, что 19-летний парень болен гепатитом В и С. Об этом адвокат Александра Маркова сообщила на собственной странице в Facebook.

«Anti-HCV (вирус гепатита С) — положительный от 20 ноября 2018 года, HBsAg (гепатит В) положительный от 20 ноября 2018 года», — процитировала Маркова документ.

По словам адвоката, 4 февраля у Эйдера повторно взяли кровь для проведения еще одного анализа.

Адвокат Николай Полозов подтвердил «5 каналу» официальную позицию российских врачей. Медики утверждают, что моряк имеет положительный результат после соответствующего тестирования на инфекционную болезнь печени.

Защитники отмечают, что украинца могли заразить болезнью во время лечения. При этом российских медиков поймали на лжи. Они утверждают, что анализ Эйдеру сделали еще 20 ноября, но моряков в плен на Азове взяли 25 ноября.

Ранее сообщалось, что самый молодой член экипажа катера «Бердянск» ВМС Украины 19-летний Андрей Эйдер написал письмо, в котором просил украинцев не забывать о военнопленных моряках.