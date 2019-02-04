Уничтожение украинской армии: кто ответит за многолетнюю распродажу самолетов и ракетного оружия (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранительные органы наконец-то решили установить «генераторов уничтожения военного потенциала» Украины в 1991-2014 годах. Фото: Пикабу

https://racurs.ua/n117720-unichtojenie-ukrainskoy-armii-kto-otvetit-za-mnogoletnuu-rasprodaju-samoletov-i-raketnogo-orujiya.html

Racurs.ua

Многолетние хищения военной техники и откровенное уничтожение украинской армии, начиная со времен обретения страной независимости, наконец-то заинтересовали представителей правоохранительных органов. В частности, об амбициозных планах — начале проверки деятельности всех бывших руководителей Министерства обороны и Генштаба Вооруженных сил Украины — сегодня заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно хищений в ВСУ и подрыва обороноспособности Украины со времен обретения независимости руководитель Генпрокуратуры напомнил, что в 1991 году Украина имела значительный военный потенциал и третий по величине ядерный арсенал в мире, но потеряла их из-за целенаправленного и умышленного разоружения армии.

По его словам, сейчас следствие планирует получить документы, на основании которых украинское военное имущество вносилось в списки «избыточной техники» с подписью министров обороны. Эти перечни составляли с целью сокращения количества воинских частей и распродажи вооружений.

Например, в июле 2005 года, по представлению главы Минобороны, правительство одобрило перечень подлежащего отчуждению армейского имущества, который растянулся «на целый том страниц с двух сторон». В нем оказались:

радиоприемники типа Р382 и Р355;

парашютные системы;

танки Т-72, Т-72А, Т-72АК, Т-72Б1;

самоходные 122-мм гаубицы 2С-1 и Д-30;

самоходные 152-мм гаубицы 2С-3 и 2С-3М;

152-миллиметровые пушки 2А-6 и Д-20;

203-миллиметровые пушки «Пион»;

85-миллиметровые пушки Д-44;

реактивные системы «Ураган», «Град» и «Град-1».

Глава Генпрокуратуры назвал и некоторые суммы в контрактах, по которым реализовали эту технику. В частности, танк Т-62 продавался за 67,4 тыс. грн, когда его средняя стоимость на международном рынке составляла 937,3 тыс. грн. Цена БМП-1 составляла 67,3 тыс. грн (международная цена бронетехники — около 2,4 млн грн). А средний боевой самолет в Украине продавался за 1,5 млн грн в то время, как в мире его стоимость составляла 140 млн грн.

«В 1991 году у Украины на своей территории было 1380 боевых самолетов. Общая потребность ВСУ на сегодня составляет 460 самолетов. Это уничтожение боевого потенциала Военно-воздушных сил, которое началось в 2005 году, а было доведено до позорных 150 летательных аппаратов в 2010—2012 годах», — добавил Луценко.

После получения заключений экспертов относительно документов об «избыточности» военной техники в украинской армии и аудита полученных госбюджетом средств от ее продажи действиям лиц, ответственных за отчуждение вооружений, будет дана юридическая оценка.

«Она может быть от достаточно легкой статьи о халатности, а может выйти и на статью о государственной измене. Уже два экс-министра обороны получили обвинения именно по этой статье», — уточнил Луценко.

Он также сообщил, что сейчас следователи совместно с экспертами выделяют четыре этапа уничтожения украинской армии:

1991−1996 годы (времена президентства Леонида Кравчука и Леонида Кучмы). В этот период было принято решение об отказе от средств тактического ядерного оружия и созданы предпосылки для постепенного снижения боеспособности ВСУ. Минобороны тогда возглавляли Константин Морозов, Виталий Радецкий, Валерий Шмаров и Александр Кузьмук. Генштаб возглавляли Георгий Живица, Василий Собков, Анатолий Лопата и Александр Затынайко.

1997−2005 годы (времена президентства Кучмы). Этот период характеризуется значительным уменьшением численности войск, изменением структуры ВСУ и управления обороной страны. Министрами обороны были Кузьмук, Владимир Шкидченко и Евгений Марчук. Генштабом руководили Затынайко, Шкидченко, Петр Шуляк и Сергей Кириченко.

2006−2009 годы (времена президентства Виктора Ющенко). В этот период продолжалось снижение уровня боеспособности ВСУ. Должность министра обороны занимали Кузьмук и Анатолий Гриценко. Начальниками Генштаба были Кириченко и Иван Свида.

2010−2014 годы (времена президентства Виктора Януковича). На этом этапе произошли расформирование единого оперативного командования украинской армии и глобальная дезорганизация управления обороной страны на оперативно-стратегическом уровне. Министрами обороны были Михаил Ежель, Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев (именно он уже получил подозрение в государственной измене в пользу России). Генштаб возглавляли Григорий Педченко и Владимир Замана.