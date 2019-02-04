Кандидатов в президенты уже 30: Центризбирком зарегистрировал Бессмертного и Бондаря

Выборы в Украине. Фото: Коломия Сьогодні

https://racurs.ua/n117719-kandidatov-v-prezidenty-uje-30-centrizbirkom-zaregistriroval-bessmertnogo-i-bondarya.html

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Еще двух кандидатов на пост президента Украины 4 февраля зарегистрировала Центральная избирательная комиссия.

На сегодняшнем заседании было принято решение о регистрации Романа Бессмертного и Виктора Бондаря. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что Роман Бессмертный — самовыдвиженец и беспартийный. Кандидат проживает в Киеве, имеет высшее образование и является доцентом кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.

Виктора Бондаря кандидатом в президенты выдвинула партия «Видродження». Народный депутат живет в Гостомеле и имеет высшее образование.

Отмечается, что по состоянию на 4 февраля ЦИК уже зарегистрировала 30 кандидатов на пост президента Украины.

Напомним, 3 февраля президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в нынешних президентских выборах.