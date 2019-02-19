У берегов Германии столкнулись два корабля, есть раненые (ФОТО)

Инцидент произошел возле острова Рюген, фото: blogspot.com

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У берегов немецкого острова Рюген сегодня примерно в 7.30 по местному времени столкнулись датское 31-метровое пассажирское судно «World Bora» и 81-метровый грузовой корабль «Raba», который шел под флагом Кипра.

В результате инцидента пострадали 15 человек, по меньшей мере двое из них тяжело ранены, сообщает издание Welt.

Пострадавшие — четыре члена экипажа и одиннадцать рабочих — находились на борту корабля «World Bora», следовавшего к ветровой электростанции Vikings. Грузовое судно «Raba» следовало из столицы Дании Копенгагена в польский порт Щецин.

«World Bora» получил повреждения в носовой части.

Причина столкновения в настоящее время не известна. Сейчас устанавливается, не произошло ли в результате столкновения утечки топлива.

В конце января у Рюгена произошло еще одно столкновение кораблей — немецкое и норвежское грузовые суда не разминулись в темноте. Тогда травмированных ни на одном из кораблей не было.

Напомним, в январе в результате столкновения грузового судна с мостом через один из каналов в Брюсселе было приостановлено водное сообщение столице Бельгии с другими городами. Причиной столкновения стала ошибка автоматической системы, которая пропускает корабли, поднимая и опуская мост.