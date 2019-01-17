В Брюсселе из-за повреждения моста заблокирован речной трафик (ФОТО)

Последствия инцидента в Брюсселе, фото: radio2.be

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В Брюсселе в результате повреждения моста через канал Виллебрук было приостановлено водное сообщение столицы Бельгии с другими городами.

Сегодня с мостом столкнулось грузовое судно, сообщает агентство Reuters.

Этот мост автоматически поднимается, пропуская корабли, которые плывут каналом.

Однако сегодняшний речной трафик, вероятно, оказался слишком сложным для автоматических систем.

Местные СМИ сообщают, что у моста оказались сразу двое грузовых судов, одно из которых пропустило второе, после чего двинулось следом.

Автоматика, вероятно, не заметила второй корабль и мост начал опускаться на него.

На грузовом корабле это заметили, но не успели остановить свое судно.

По словам свидетелей, удар был очень сильным. Однако пострадавших нет, судно также получило лишь незначительные повреждения.

Отмечается, что ранее процессом подъема моста занимался отдельный человек, однако впоследствии его заменили на автоматическую систему. Впрочем, за ее работой, как правило, через видеокамеры следят отдаленные операторы.

Движение по мосту будет закрыто как минимум до субботы. Происходит оценка нанесенного ущерба, местные правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, в декабре 2017 года в Германии туристический теплоход столкнулся с мостом.