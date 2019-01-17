У Брюсселі через пошкодження мосту заблоковано річковий трафік (ФОТО)

Наслідки інциденту в Брюсселі, фото: radio2.be

https://racurs.ua/ua/n116950-u-brusseli-cherez-poshkodjennya-mostu-zablokovano-richkovyy-trafik-foto.html

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У Брюсселі внаслідок пошкодження мосту через канал Віллебрук було призупинене водне сполучення столиці Бельгії з іншими містами.

Сьогодні з мостом зіткнулося вантажне судно, повідомляє агентство Reuters.

Цей міст автоматично піднімається, пропускаючи кораблі, які пливуть каналом.

Однак сьогоднішній річковий трафік, ймовірно, виявився занадто складним для автоматичних систем.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що біля мосту опинилися відразу двоє вантажних суден, одне з яких пропустило інше, після чого рушило слідом.

Автоматична система, ймовірно, не помітила інший корабель й міст почав опускатися на нього.

На вантажному кораблі це помітили, проте не встигли зупинити своє судно.

За словами свідків, удар був дуже сильним. Проте постраждалих немає, судно також отримало лише незначні ушкодження.

Зазначається, що раніше процесом підйому моста займалася окрема людина, проте згодом її замінили на автоматичну систему. Втім за її роботою, зазвичай, через відеокамери слідкують віддалені оператори.

Рух по мосту буде закритий щонайменше до суботи. Відбувається оцінка завданих збитків, місцеві правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Нагадаємо, у грудні 2017 року в Німеччині туристичний теплохід зіткнувся з мостом.