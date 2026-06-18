Бельгія передає Україні сім F-16, з них чотири на запчастини

Україна отримає сім літаків F-16 від Бельгії, фото: Rob Schleiffert / Wikimedia Commons

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Бельгія цього року передасть Україні сім винищувачів F-16. З них три літаки готові виконувати місії в небі, ще чотири — на запчастини.

Про у спілкуванні з журналістами перед початком міністерської зустрічі НАТО розповів міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє видання «Європейська правда».

Франкен зазначив, що Бельгія вже ухвалила рішення передати до ЗСУ більше винищувачів, ніж обіцяла раніше. Раніше Бельгія обіцяла передати в Україну лише чотири не боєготові винищувачі, для використання як донора запчастин для інших F-16.

Початково Брюссель планував передати ці F-16 у 2025−26 роках, але наразі про початок постачання не повідомлялося.

Франкен заявив, що вважає важливим передати також функціональні винищувачі, оскільки ті зарекомендували себе «доброю платформою проти „Шахедів“ та крилатих ракет».

Зазначається, що Міноборони Бельгії планує суттєво збільшити обсяг постачань, але Франкен уникнув конкретики.

Я запропоную уряду передати Україні всі F-16 у найближчі роки — і це залежатиме від отримання нами F-35. Ми маємо свою роль у захисті неба, у ядерній доктрині, і ми маємо цю роль виконувати, — зазначив він.

Зараз у повітряних силах Бельгії перебувають на озброєнні, за різними даними, понад 40 літаків F-16.

Джерело: «Європейська правда»